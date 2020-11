Os detidos, com 42 e 61 anos, viajaram de Virginia Beach, no estado de Virgínia, para aquela localidade numa viatura Hummer e sem licença para porte de armas na Pensilvânia, acrescentaram as autoridades.

Segundo noticia a agência AP, os dois homens foram presos após o FBI na Virgínia ter alertado a polícia de Filadélfia sobre os planos dos detidos.

Os polícias pararam os homens na rua a um quarteirão da sua viatura, explicou a comissária da polícia de Filadélfia, Danielle Outlaw.

O homem de 61 anos estava na posse de uma arma ‘Beretta’ de 9 mm e o homem de 42 anos tinha uma ‘Beretta’ de calibre 40, acrescentou.

Uma metralhadora sem número de série e munições foi encontrada dentro do veículo.

Uma mulher que acompanhava os dois homens não foi detida, revelou o procurador-geral Larry Krasner.

Estas detenções chamam à atenção numa altura em que se assinala um aumento das tensões nas eleições presidenciais norte-americanas, mas as autoridades alertaram contra uma leitura excessiva da situação.

Não há indícios de mais envolvidos neste caso ou que os homens pertençam a algum grupo extremista, não tendo também sido divulgado o motivo da sua viagem a Filadélfia.

Joe Biden, candidato democrata, tem neste momento 253 votos no Colégio Eleitoral (o SAPO24 tem-se baseado nas projeções do New York Times). Donald Trump, atual presidente e candidato republicano, soma 214 votos eleitorais. São necessários 270 votos no Colégio Eleitoral para ganhar a eleição.