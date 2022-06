Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que na posse destes dois detidos estavam 44 munições de armas de fogo, uma arma branca e 177 doses individuais de produto estupefaciente, nomeadamente haxixe.

As autoridades resgataram também de uma cave um animal que estava maltratado.

Na quinta-feira, também em comunicado, o Cometlis tinha explicado que esta operação visava a deteção e apreensão de armas de fogo ilegais e a identificação e detenção de suspeitos da prática de crimes.

Na mesma nota, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP acrescentava que esta operação tinha "maior incidência no concelho de Lisboa, bairro da Ameixoeira", e que também estavam a ser executados mandados de busca nos concelhos de Odivelas e Amadora.

“A PSP realizou 18 mandados de busca em residência, parte dessas buscas no âmbito da presente operação e as restantes no âmbito de um inquérito que visava vários suspeitos de terem, na passagem de ano, efetuado múltiplos disparos com armas de fogo”, adianta a nota divulgada hoje.