Os quatro detidos são suspeitos de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e associação criminosa.

Estão indiciados de “pertencerem a uma rede de crime organizado que facilitava a entrada no país de cidadãos estrangeiros oriundos do leste europeu, para fins de exploração laboral”, refere o SEF no comunicado.

Os dois detidos em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, facilitariam o processo, ao tratarem das viagens, alojamento e inserção no mercado de trabalho em explorações agrícolas da região Oeste.

Os outros dois detidos em Coimbra são proprietários de uma das explorações agrícolas e recorriam a este tipo de mão-de-obra.

“Muitas das vezes recorriam à retenção de grande parte do salário dos trabalhadores de forma a coagi-los”, adianta o SEF.