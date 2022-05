As detenções ocorreram entre as 00:30 e as 01:40 de hoje, na Praça da Canção, tendo sido detidos três jovens, com idades entre os 18 e os 26 anos, disse o Comando da PSP de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Às 00:30, foi detido um homem de 26 anos, que teria na sua posse 13 doses individuais de ecstasy, referiu, salientando que quinze minutos depois foram apreendidas 18 doses de cocaína, oito doses de heroína e cinco doses de haxixe a um jovem de 18 anos.

Por volta das 01:40, ocorreu a maior apreensão, tendo sido detido um homem de 19 anos que teria consigo um total de 45 doses de ecstasy e 13 de haxixe.

"Todos os detidos foram notificados para comparecer junto de autoridade judicial competente", disse a PSP de Coimbra.

A Queima das Fitas começou a 19 de maio, com a Serenata Monumental, e as noites na Praça da Canção terminam hoje.