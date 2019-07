Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Ir ao meu gabinete, conhecer o meu gabinete, a correr, porque depois tivemos de vir para o plenário.

Descreva a última vez que se irritou.

Eu raramente me irrito, mas estes dias tenho andado um bocadinho irritada, porque penso que estamos a levar bastante tempo até começarmos no trabalho real, o trabalho que vai produzir resultados concretos para as pessoas. Estamos aqui ainda a discutir quem vai ser presidente e vice-presidente disto, daquilo e daqueloutro. Para mim isto devia ser feito mais rapidamente. Percebo que tenhamos de encontrar o tal equilíbrio, mas gostaria mais de já estar a trabalhar.

Tem alguma comida de conforto?

Gosto muito de vegetais, fui durante muito tempo vegetariana - agora fui aconselhada a não ser tão vegetariana. Mas habituei-me e gosto de tudo o que é saladas, gosto de comidas leves, sou muito frugal na alimentação.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Estou mais preocupada com quem não tem nada. Os cem milhões, desde que sejam fruto do trabalho e obtidos por via legal, não me preocupam. Preocupa-me, sim, todas as pessoas que têm pouco para sobreviver e para viver em condições dignas.

