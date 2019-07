Num mundo ideal, os cidadãos teriam de pagar em impostos um quarto do salário que recebem?

Julgo que não.

Se tivesse de escolher, e tem mesmo de optar, a União Europeia devia fazer uma aliança comercial com a China ou com os Estados Unidos?

Vou, se calhar, colocar a coisa em termos nacionais, e aí seria de acordo com as necessidades de cada momento e com as relações mais vantajosas para o tipo de necessidades que temos. Portanto, com todos, de acordo com as necessidades.

Acredita que é possível travar as alterações climáticas na legislatura europeia que agora começa?

Tenho muitas dúvidas sobre isso, até pela legislação que tem vindo a ser aprovada, como a ligada à questão do mercado de carbono, por exemplo. Na verdade, não altera muito aquilo que já existia. Julgo que podemos fazer legislação nova, até para adaptação daquilo que já não conseguimos evitar, e esta talvez possa ser uma boa legislatura para fazer isso.

Nos Censos de 2021 o INE devia ou não incluir uma pergunta sobre a origem étnica, as raízes, das pessoas?

Não sei em que moldes a pergunta seria colocada, penso que levantaria muitos problemas. Da parte do PCP, consideramos que deve haver instrumentos para sinalizar grupos que precisam de discriminação positiva. O que não sei é se os Censos serão o melhor instrumento.