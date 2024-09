O Santuário de Fátima informou hoje que 40 grupos organizados de peregrinos, alguns também de Portugal, já sinalizaram a sua intenção de participarem nas cerimónias desta Peregrinação Internacional Aniversária que serão presididas pelo novo bispo de Beja, Fernando Paiva.

O novo prelado, que foi ordenado bispo em 07 de julho, presidirá à peregrinação que evoca a quinta aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia, em 1917, na Cova da Iria.

O programa das celebrações tem início às 21:30 de dia 12, com a recitação do rosário, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto de Oração.

Uma vigília de oração antecede a procissão eucarística no Recinto de Oração, às 07:00 de dia 13, seguindo-se o rosário na Capelinha, às 9:00.

A missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, encerra as celebrações desse dia.

Entretanto, ainda em setembro, entre os dias 26 e 29, o Santuário de Fátima acolhe a II Peregrinação Europeia de Surdos, considerada pelo reitor deste espaço religioso como “uma ocasião festiva e um momento de encontro, convívio e partilha”.

A organização desta peregrinação é apoiada pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, da Conferência Episcopal Portuguesa, e, segundo informou o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, a realização da peregrinação habitual da comunidade surda portuguesa, este ano na décima edição, coincidirá com a II Peregrinação Europeia.

Anualmente, o Santuário de Fátima, no final do mês de setembro ou início de outubro, recebe a peregrinação nacional de pessoas surdas.

A edição de 2023 contou com mais de uma centena de peregrinos surdos, com o Santuário de Fátima a disponibilizar desde 2013 a interpretação em Língua Gestual Portuguesa em múltiplas celebrações.

“A realização anual desta peregrinação sinaliza e concretiza a atenção à inclusão que vem sendo cuidada e progressivamente incrementada no Santuário”, considera André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário de Fátima, em declarações ao jornal Voz da Fátima

Para este responsável, “nesta ocasião de encontro, os peregrinos surdos podem viver mais fecundamente essa sua condição de peregrinos e de batizados, celebrando comunitariamente a fé, conhecendo mais profundamente a mensagem de Fátima e reconhecendo-se mais claramente parte integrante e integrada do Povo de Deus”.