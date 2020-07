Ao abrigo da lei russa, os manifestantes não são obrigados a notificar as autoridades com antecedência no caso de um piquete solitário.

Os jornalistas garantiram à ONG que em Moscovo apenas uma pessoa se encontrava de pé com um cartaz, a cada momento, e que em Pskov os dois manifestantes cumpriram o requisito de distância de 50 metros, necessário para se qualificarem como protesto solitário.

A polícia alegou que os protestos solitários tinham o mesmo objetivo, classificando-os como uma só assembleia pública, disse a HRW.

Em 3 de Julho, advogados dos manifestantes que foram levados para uma das duas esquadras de polícia não tiveram acesso aos seus clientes durante a primeira hora, e por ordem do chefe da esquadra, foram mantidos fora do edifício, denunciou a HRW.

De acordo com a organização, os advogados só tiveram acesso aos seus clientes depois de membros da Comissão de Monitorização Pública, um organismo independente que fiscaliza as condições de detenção, ter decidido intervir.

A Human Rights Watch está também preocupada com a saúde dos jornalistas, detidos em autocarros da Polícia sem condições de distanciamento social, acusou a organização.

Num dos casos, 17 jornalistas tiveram de permanecer “durante horas” no veículo, “expondo-os potencialmente ao risco de contraírem covid-19″, apesar de haver “mais dois autocarros vazios estacionados ao lado”, denunciou a HRW.