“Os médicos (…) que compõem as equipas de urgência do Centro Hospitalar de Lisboa Central querem manifestar todo o apoio aos seus chefes e partilhar as mesmas preocupações”, refere o abaixo-assinado, a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo fontes hospitalares, o documento começou a circular na quarta-feira e já foi assinado por mais de 60 médicos que compõem as equipas de urgência.

Estes médicos, que manifestam apoio às chefias demissionárias, lembram que a função dos chefes de equipa numa urgência com as características do hospital de S. José, em Lisboa, “é complexa e de enorme responsabilidade”.

“A liderança, além dos aspetos de coordenação assistencial médica e de tomada de decisão clínica, implica a defesa da coesão das equipas, a manutenção de um elevado nível de qualidade nos cuidados prestados aos doentes, a segurança das condições de trabalho dos médicos, a conservação da capacidade de formação e a continuidade da tradição secular de excelência”, refere o abaixo-assinado, que será dirigido à administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra, nomeadamente, o S. José, a Maternidade Alfredo da Costa e a Estefânia.