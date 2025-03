Tal como nos anos anteriores, a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa vai organizar uma nova edição do Projeto Hospital dos Pequeninos, entre os dias 5 e 6 de Abril, no Porto da Setúbal - Cais 3.

A iniciativa é destinada a crianças entre os 3 e os 10 anos de idade e tem como objetivo reduzir a ansiedade que os mais pequenos sentem na presença de um profissional de saúde, nomeadamente em consultas e dentro de hospitais. Foi iniciada pela European Medical Students' Association, uma organização constituída por várias Associações de Estudantes Europeias, de países como a Suécia, Alemanha, Áustria, Croácia e Reino Unido.

Os mais novos podem levar um peluche, ou boneco, e percorrer um conjunto de estações, que simulam os diferentes serviços hospitalares. Tornam-se, assim, médicos por um dia e responsáveis por cuidar dos seus bonecos.

A entrada é livre e gratuita para toda a família. O hospital vai estar de serviço das 10h às 17h, mas a entrada e a atribuição de senhas é até às 15h (ou limitada à lotação disponível).

Os cuidados médicos dedicados aos peluches não ficam só por Setúbal, uma vez que esta é uma iniciativa que se espalha pelo país.

Em Coimbra, o Hospital do Ursinho funciona no Alma Shopping durante esta semana. Até domingo, as crianças podem ir tratar dos seus peluches. As famílias vão também poder doar brinquedos e produtos de higiene a instituições através da iniciativa "“Doa o teu ursinho, contribui para um sorrisinho”.

Em novembro, o Hospital dos Pequeninos esteve na Cantina Velha da Universidade de Lisboa, para visitas escolares, e durante um fim de semana as famílias podiam visitá-lo no Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva.

Na Covilhã, o Hospital Faz de Conta, organizado pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior, decorreu de 11 a 16 de novembro do mesmo ano e substituiu o "medo da bata branca", por sorrisos e alegria.

Estas iniciativas costumam ocorrer anualmente em todo o país com a colaboração de estudantes de medicina.