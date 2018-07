A agência estatal Anadolu referiu que 72 pessoas, incluindo um tenente-coronel, foram consideradas culpadas de “tentativa de alteração da ordem constitucional” e condenadas a penas de prisão perpétua.

Em paralelo, outros 27 acusados receberam sentenças superiores a 15 anos de prisão por “cumplicidade por tentativa de alteração da ordem constitucional”, de acordo com o veredicto que ocorre a três dias da comemoração do segundo aniversário do golpe de 15 para 16 de julho.

Este julgamento insere-se nas centenas de processos judiciais que decorrem por todo o país após a tentativa de golpe de Estado militar que pretendia depor o Presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Os factos hoje julgados referem-se a um dos principais episódios do golpe de força e que decorreu no tabuleiro de uma das três pontes que atravessam o estreito do Bósforo, em Istambul.