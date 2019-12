De acordo com a lista final de resultados, serão distribuídos 84.741,6 euros por dez projetos selecionados de oito entidades, nas áreas das Artes Plásticas, Fotografia, Teatro, Circo Contemporâneo e Artes de Rua e Cruzamentos Disciplinares.

Duas das entidades a serem apoiadas são líderes em projetos de âmbito europeu, aprovados pelo Programa Europa Criativa: A associação cultural alentejana Pedro Angular, que organizará o Sonotomia, e a associação Procur.arte, que gere a plataforma de fotografia Parallel.

A Pedra Angular, conhecida pela organização do festival Terras Sem Sombra, receberá 4.855 euros da DGArtes para executar o "Sound Anatomy of Unique Places – Sonotomia", um projeto de Portugal, Espanha e Hungria focado "no uso das tecnologias digitais para estudar e desenvolver as relações entre a música e as paisagens sonoras", como escreveu o jornal regional Sul Informação em julho passado.

A associação lisboeta Procur.arte receberá 37.640 euros de apoio da DGArtes para dar continuidade à plataforma europeia Parallel, dedicada à fotografia contemporânea e que conta com parceiros culturais de 16 países.