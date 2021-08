Na conferência de imprensa anunciada pela da Direção-Geral da Saúde, a diretora-geral, Graça Freitas, atualizou a informação sobre a vacinação das crianças na faixa etária dos 12-15 anos. A conferência conta também com a presença do Professor Luís Graça, membro da Comissão Técnica de Vacinação Covid-19.

De acordo com a diretora-geral, "nos mais de 15 milhões de adolescentes vacinados nos EUA e na União Europeia os episódios de reações adversas a nível cardíacos são extremamente raros", assim, "dando continuidade à comunicação de 30 de julho, a DGS mantém a recomendação para vacinação prioritária aos jovens com 16 e 17 anos e entre 12 a 15 anos com comorbilidades e recomenda a vacinação de todos os jovens entre 12 e 15 anos".

Anteriormente, a DGS definiu as regras para esta faixa etária e recomendou a administração prioritária de vacinas contra a covid-19 apenas para a faixa etária entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades, salvaguardando, porém, que só emitiria “recomendações sobre vacinação universal de adolescentes com 12-15 anos logo que estejam disponíveis dados adicionais sobre a vacinação destas faixas etárias”. Pelo que a vacinação universal continua, para já, a ser apenas recomendada a partir dos 16 anos.

Na semana passada, a DGS veio esclarecer que a vacinação, para já, não vai incluir adolescentes saudáveis dos 12 aos 15 anos.

"A possibilidade de acesso de adolescentes saudáveis à vacinação não se coloca nesta fase, dado que ainda estão a ser vacinadas faixas etárias acima dos 18 anos e está a ser dada prioridade a adolescentes e jovens com comorbilidades", esclareceu a DGS num comunicado anteriormente enviado às redações, no seguimento de uma atualização efetuada à norma da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 a 3 de agosto, que determina que as crianças e jovens com idades entre os 12 e os 15 anos que tenham cancro ativo, diabetes, obesidade, insuficiência renal crónica estão entre as que devem ser vacinadas prioritariamente contra a covid-19.

Lá fora, os Estados Unidos da América, Israel, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Finlândia, Espanha, Itália, Áustria, Bélgica e Suíça, entre outros países, já avançaram com o processo de vacinação desta faixa etária. A distinção está apenas entre aqueles que decidiram vacinar de forma universal todo esse grupo etário – por exemplo, EUA, Itália, França, Áustria e Alemanha – e aqueles que só vacinam menores entre 12 e 15 anos que tenham comorbilidades de risco associadas à covid-19 – como o Reino Unido, Suécia e Finlândia e também Portugal.