De acordo com o Jornal de Notícias, a confusão surgiu da atribuição da frase "DGS pede para fecharem vidros dos carros na A28" à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, por parte da SIC.

Ao invés, refere o mesmo jornal, a sugestão terá sido proferida por uma investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Teresa Leão, que também participou nessa peça televisiva. No entanto, a informação a passar rodapé terá atribuído erradamente a sua autoria a Graça Freitas,

A menção à A28 deve-se ao facto desta circular pelos concelhos onde surgiu um surto de 'legionella".

O número de mortes devido ao surto de ‘legionella' que está a afetar os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, no distrito do Porto, aumentou hoje para seis, divulgou à Lusa fonte de Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

No total, e segundo fonte da ARS/Norte, já se registaram, desde o início do mês, 56 casos de ‘legionella' em concelhos da região Norte, sendo que a origem do surto ainda está por determinar.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.