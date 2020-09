A DGS apresentou esta segunda-feira o Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21, que assenta numa estratégia que "visa dar resposta não só à pandemia, mas a todas as necessidades em saúde da população".

Assim, para dar resposta a situações Não Covid-19, foi criada uma task-force na dependência do Ministério da Saúde e é feita uma aposta na resposta maximizada nos cuidados de saúde primários, ao passo que no que diz respeito à pandemia está previsto um reforço da resposta em saúde pública, especialmente em situações de surtos. Por outro lado, devem continuar a ser asseguradas as atividades relacionadas com a vigilância de doentes crónicos, os rastreios oncológicos, os rastreios da visão, os programas de saúde materna, infantil, vacinação, planeamento familiar, saúde oral, bem como todas as outras atividades essenciais.

Relativamente à utilização de máscaras, o documento ressalva que a legislação atualmente em vigor "prevê o uso obrigatório, para pessoas com mais de 10 anos, de máscara em espaços públicos fechados", mas que ainda assim é recomendado o seu uso "em qualquer espaço aberto ou fechado sempre que não esteja garantido o distanciamento físico mínimo de 2 metros".

A autoridade da Saúde tem igualmente uma estratégia definida para a realização de testes laboratoriais para a deteção de covid-19: testes rápidos com resultados em menos de 60 minutos e resultados disponíveis em 24 horas.

Sobre uma possível vacina para a covid-19, a DGS sublinha que, em "linha com os restantes países da União Europeia", Portugal vai optar por uma estratégia de vacinação "universal, segura e efetiva" e que vai manter a sua "participação nos mecanismos internacionais e europeus de seleção e aquisição destas vacinas".

Quanto à estratégia de vacinação contra a gripe sazonal no próximo Outono-Inverno, esta foi adaptada ao atual contexto epidemiológico. A DGS salienta que foi aumentado o número de vacinas disponibilizadas e deu-se a antecipação do início da época vacinal (para o final de setembro). A priorização de grupos de risco será também faseada: primeiro residentes, utentes e profissionais de lares, seguindo-se os profissionais de saúde do SNS que constituem grupos prioritários e grávidas; a restante população virá depois. O alargamento da gratuitidade da vacina estende-se agora também às grávidas.

O documento destaca igualmente "a necessidade de consolidar o plano de intervenção específico" para as estruturas residenciais para idosos. Isto deve-se ao facto de que a ocorrência de surtos nestes espaços pode "condicionar uma maior pressão sobre as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde" — que deve ser mitigado através de medidas adequadas de "triagem, testagem rápida e garantia de acompanhamento clínico adequado fora das unidades hospitalares do SNS".

O plano prevê também o reforço de stocks de medicamentos (como por exemplo Remdesivir), dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e testes laboratoriais.

Em suma, de acordo com a informação disponível no site da DGS, o plano "tem uma visão centrada nas pessoas" e apresenta ações concretas organizadas sob três domínios estratégicos: