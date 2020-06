“Temos de apostar na formação, na literacia para as regras de higiene. Os idosos estão circunscritos àquele espaço [ao lar]. Se são infetados é porque alguém do exterior traz a infeção. Os funcionários têm uma responsabilidade acrescida, porque foram testados e cuidam de pessoas mais velhas, mais vulneráveis”, afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa sobre a pandemia do novo coronavírus.

A responsável da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou existirem surtos em lares de Alcobaça, Leiria, de Cinfães, Viseu, e de “outros, com menor dimensão, em Lisboa e Vale do Tejo”, notando que “os testes [de rastreio] não são uma vacina”, mas uma “fotografia do momento”.

“As pessoas testadas têm uma obrigação ainda maior de se protegerem e de protegerem os outros, bem como de cumprirem todas as orientações da DGS”, frisou.

Graça Freitas notou que “não vale a pena testar se, a seguir, não se tomarem precauções para evitar a contaminação”.