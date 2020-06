“A DHL Supply Chain reitera que os resultados dos testes realizados mostram que o número de infeções por covid-19 é inferior a 5% da força de trabalho naquele local, não existindo novos casos a reportar”, refere a empresa numa nota enviada às redações.

Hoje, o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços exigiu que a empresa faça testes de despiste da covid-19 a todos os trabalhadores e que divulgue os resultados.

Em declarações à agência Lusa, Ricardo Mendes, do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), adiantou que os trabalhadores estão a cumprir uma greve parcial desde segunda-feira, que vai prolongar-se até sexta-feira, para exigir testes para todos e a divulgação dos resultados, um plano de contingência abrangente para a covid-19, o direito à pausa e um aumento salarial.

De acordo com o comunicado da DHL Supply Chain, a empresa refere que, no passado dia 17 de Junho, "após ter finalmente na sua posse os resultados dos testes" realizados a todos os seus colaboradores na operação do armazém Plaza 1 na Azambuja, confirmava que os resultados dos testes mostravam que o número de infeções era inferior a 5%.

A empresa refere ainda que continua a trabalhar “em estreita colaboração com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para detetar e deter possíveis cadeias de infeção”.

“Para proteger os nossos colaboradores, tomámos as precauções preventivas possíveis em todas as áreas, com base nas recomendações de saúde. Atualmente, as nossas operações no armazém da Azambuja prosseguem sem interrupção”, refere ainda a nota.