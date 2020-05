O Dia da Defesa Nacional, que envolve milhares de jovens e está suspenso desde 09 de março devido à covid-19, deverá ser retomado em setembro, dependendo da evolução da pandemia, informou hoje o Governo.

O Ministério da Defesa Nacional estima, em comunicado, que o regresso desta iniciativa, "em função da evolução da situação epidemiológica da covid-19 no país", vai envolver, até ao final do ano, um total de 55.973 jovens de 254 concelhos de Portugal.

Suspenso pela primeira em 09 de março, o executivo foi renovando sucesivamente a decisão até hoje, 15 de maio.

O ministério justificou a medida com as "orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde" e as "medidas previstas no Plano de Contingência do Ministério da Defesa Nacional, face à evolução epidemiológica e risco de contágio do novo coronavírus", dado que os jovens vão visitar unidades militares dos três ramos.