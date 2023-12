Em nota no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu "a todas e todos os portugueses que, diariamente, formal ou informalmente, dispõem o seu tempo em ações de voluntariado. Voluntários na ação social e cívica, na saúde, na cultura, no ambiente, no desporto, acrescentando valor, contribuindo para construir comunidades mais fortes e resilientes".

"Em todo o mundo, mais de mil milhões de pessoas oferecem o seu tempo, qualificações e experiência, em missões de solidariedade e inclusão.Com o objetivo de incentivar a participação de mais voluntários no desempenho desta tarefa cívica em Portugal, além de valorizar o seu contributo, sublinho a necessidade de se tornarem mais visíveis os seus direitos e deveres, mobilizando entidades promotoras e todos aqueles que partilham esta causa", afirmou Marcelo na nota presente no site da Presidência da República.

A propósito da celebração deste Dia Internacional do Voluntariado, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) apelou hoje aos cidadãos para se juntarem aos 3393 voluntários que engloba e que por ano cumprem cerca de 679 mil horas de voluntariado.

Na LPCC, a maioria dos voluntários da LPCC encontra-se em idade ativa. Tem entre 41 e 65 anos (43%), com as mulheres representam 84%. Mas, a LPCC continua a apelar a mais ajuda, “por forma a poder dar resposta às estimativas de aumento da incidência de cancro na população portuguesa”.

Para além dos apelos às pessoas para se juntarem aos programas, o Dia Internacional do Voluntariado também serve para começar a explicar e a integrar os mais jovens nestas ações. Em Loures, a Câmara Municipal criou a iniciativa «Loures Inclusivo», que no dia de hoje foca as suas principais atividades na comunidade escolar, de forma a explicar e a desafiar os mais jovens.

No Município de Odemira, estão a ser promovidas ações de formação online gratuitas sobre voluntariado, com ações de formação dirigida para gestores de voluntariado e outra formação para iniciação em voluntariado.

Já em Vila Nova de Gaia, a Confederação Portuguesa do Voluntariado, juntamente com a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, assinala a data no Centro Paroquial de Mafamude com workshops e espaços de divulgação de projeto ligados a esta área.

Na Universidade do Minho, assinala-se este dia com a apresentação de um projeto de voluntariado. Denominado «Voluntariado na UMinho – UMinho em Campo: Juntos na Transformação», esta é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão de Implementação do Voluntariado na UMinho, e que tem como principal objetivo unir estudantes, docentes e funcionários da Universidade em ações de voluntariado designadas.

Lá fora, a ONU também apela à participação nos seus programas, com o Programa de Voluntários das Nações Unidas e para os mais jovens, o Jovem Voluntário (UN Youth Volunteers, em inglês), voltado para os jovens entre 18 e 29 anos.

*Com Lusa.