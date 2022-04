O Presidente da República alertou hoje, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, para a necessidade de garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas, combatendo a desinformação e estereótipos associados ao autismo.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que se associa às Nações Unidas para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo. Nesse âmbito, sublinha “a importância da mensagem desta data: a necessidade de assegurar e promover o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todas as pessoas”. “Sendo certo que a diferença é uma realidade própria da natureza humana, somos todos diferentes uns dos outros, está implícito nessa diferença o respeito e a necessidade de se criarem condições para vencer obstáculos, combater desinformação e estereótipos associados às perturbações do espectro do autismo”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa. Para o Presidente da República, o dia 2 de abril alerta para “a importância de incluir, de representar e de apoiar aquelas e aqueles que vivem com diferentes capacidades”. “É esse o desafio que nos une, a pensar nelas e neles no presente e no futuro”, frisou. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram