Em 2023, Portugal era o terceiro país com a maior proporção de pessoas com doença crónica ou problema de saúde prolongado (44,5%) na União Europeia, cuja média era de 35,1% e também um dos cinco Estados-membros com proporções acima dos 40%.

As dores lombares e cervicais foram as doenças crónicas referidas com maior frequência em 2019 (37,3% e 27,1%). Já a hipertensão arterial foi referida por 26,4% da população. As doenças crónicas afetavam, na generalidade, mais as mulheres do que os homens, especialmente as dores lombares e cervicais, a artrose e a depressão.

Estes foram dados apresentados e recolhidos no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) e no Inquérito Nacional de Saúde (INS).

O Dia Mundial do Doente é celebrado anualmente em 11 de fevereiro, data da memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. A cada três anos, o dia é celebrado solenemente num santuário mariano. Por ocasião do Jubileu de 2025, o Papa Francisco estabeleceu que a celebração, que deveria ser realizada este ano, ocorra em 11 de fevereiro de 2026 no santuário mariano de Nossa Senhora de Chapi, em Arequipa, no Peru.

Por esse motivo, em 2025 a Igreja celebrará o Dia Mundial do Doente em nível diocesano em 11 de fevereiro, o Jubileu dos Doentes e o do Mundo da Saúde em 5 e 6 de abril, e o Jubileu das Pessoas com Deficiência em 28 e 29 de abril.

Nestas estatísticas considera-se uma doença crónica, uma doença previsivelmente permanente que necessita de intervenção médica para o seu acompanhamento e controlo. Já um problema de saúde prolongado é um problema de saúde que dura ou se prevê vir a durar mais do que seis meses.