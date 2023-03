Alunos do ensino básico, secundário e superior assinalam hoje o Dia Nacional do Estudante com ações de protesto em escolas de todo o país para exigir melhores condições, mais apoios.

De norte a sul do país, vão realizar-se concentrações e protestos em várias escolas do ensino básico e secundário, sob o mote "Mês de março é mês de dar voz aos estudantes!", em que reivindicam o reforço de professores, funcionários e psicólogos nas escolas, a efetivação da educação sexual, o fim dos exames nacionais, melhores condições materiais e menos sobrecarga horária. No ensino superior, e depois das manifestações realizadas na quinta-feira, está marcada uma ação de protesto contra a falta de alojamento estudantil, organizada pela Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, que vai montar dezenas de tendas na alameda D. Afonso Henriques, Lisboa, como símbolo "das condições precárias a que milhares de estudantes se sujeitam para frequentar o ensino superior".