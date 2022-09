A Rainha Isabel II faleceu esta quinta-feira e agora seguem-se 12 dias de luto nacional (inicialmente eram 10 os previstos, mas informação da agência de notícias PA apontam para mais dois). Hoje, o primeiro, denominado de D1, de acordo com a operação London Bridge, começará com a viagem do agora Rei Carlos III e Camila, a Rainha Consorte, de Balmoral, onde pernoitaram, para Londres. À chegada serão recebidos com uma salva de tiros.

Estratégia com governo

O primeiro ato oficial de Carlos III será uma audiência com a nova primeira-ministra, Liz Truss - foi a última pessoa a estar num compromisso público com a rainha Isabel II, dois dias antes da sua morte. Neste encontro, o novo Rei ficará a saber da duração do luto nacional, que deverá, então, durar 12 dias. Liz Truss revelará também ao sucessor de Isabel II que o dia do funeral será feriado nacional. Carlos III decidirá a duração do luto na corte, sendo que a previsão é de um mês.

Planos para funeral

Após o encontro com Liz Truss, está prevista uma reunião com o Duque de Norfolk, Earl Marshal, que há muito ficou encarregue de tratar da logística do funeral da carrinha. Carlos III analisará os planos e dará a sua aprovação para os mesmos.

Os sinos

Ao meio-dia está previsto que o Rei Carlos III esteja na Abadia de Westminster (não há confirmação oficial, ainda) para ver e ouvir os sinos a dobrar (badalar), tal como acontecerá na Catedral de São Paulo e no Castelo de Windsor, também à mesma hora. As restantes igrejas britânicas foram desafiadas a fazer o mesmo.

Salva de tiros

Ainda sem hora oficial, está também programado uma salva de tiros no Hyde Park, o maior parque no centro de Londres. Serão disparados 98, um por cada um ano da vida da Rainha.

Discurso televisionado

O Rei Carlos III fará um discurso televisionado, sendo que a imprensa inglesa salienta que não deverá ser em direto, mas sim pré-gravado. Há dados que apontam que possa ser pelas 12h30, mas outros salientam que o mesmo deverá acontecer apenas ao início da noite. Servirá como homenagem à Rainha, sua mãe, e onde prometerá o seu dever como novo soberano.

Serviço na Catedral de São Paulo

Liz Truss, tal como o resto do governo, participará de um serviço público na Catedral de São Paulo, no centro de Londres.