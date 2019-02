“O inquérito relacionado com a Selminho encontra-se em investigação e está sujeito a segredo de justiça”, disse à Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A resposta surgiu depois de a Lusa questionar a PGR sobre uma sentença recente do Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN), na qual se refere que o acordo de 2014 entre a Câmara do Porto e a empresa está “em investigação no DIAP do Porto”.

O documento do TCAN, datado de dezembro de 2018, cita o número dos inquéritos no DIAP do Porto, mostrando que aquela investigação em curso teve início em 2016.

Foi nesse ano que foi tornada pública a “transação judicial” em que a câmara se compromete a devolver capacidade construtiva a terrenos da empresa no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), ou a imobiliária pode recorrer a tribunal arbitral, reclamando indemnização ao município.

Questionada sobre pormenores da investigação em curso, a PGR nota que a mesma está em segredo de justiça, pelo que, “de momento, não é possível detalhar o respetivo objeto”.

Quanto ao documento do TCAN, datado de 21 de dezembro, recusa o pedido do BE para “a revisão da sentença que homologou o acordo” de 2014, observando que “a matéria” está “em investigação no DIAP do Porto”.