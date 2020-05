“Quis o destino que os 90 anos do Diário de Coimbra se assinalassem no meio de uma crise com uma dimensão que pensávamos já não ser possível nos dias de hoje. São momentos de angústia, os que estamos a viver, durante os quais precisamos de referências de confiança que nos ajudem a tomar as melhores decisões”, referem, no editorial da edição de hoje, o diretor Adriano Callé Lucas e o diretor adjunto Miguel Callé Lucas.

A direção lembra que nos 90 anos de existência o jornal “esteve um ano sem se publicar por castigo imposto pelo Estado Novo e sobreviveu”. Foi também alvo de “várias armadilhas da PIDE e da censura e a todas soube responder” e, no pós 25 de Abril, “conseguiu manter-se independente e ao serviço de Coimbra e das Beiras”.

“A ameaça agora é outra, mas é muito grave. A pandemia paralisou a nossa economia e a queda abrupta de publicidade, a partir do passado mês de março, coloca seriamente em risco a sobrevivência do Diário de Coimbra, bem como de todos os jornais livres e independentes, que, como nós, vivem exclusivamente das receitas provenientes da publicidade e da venda de jornais (aos assinantes e na banca), não dependendo do Estado nem de quaisquer grupos políticos ou económicos para lhes pagarem as contas”, lê-se.

Adriano e Miguel Callé Lucas só contam “mesmo” com os leitores e anunciantes.