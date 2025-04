"A Direção tem sido alvo de difamações graves, ataques internos orquestrados e tentativas reiteradas de bloqueio às decisões essenciais para o bom funcionamento desta estrutura sindical", é explicado em comunicado.

"O clima tornou-se tóxico, e muitos dos nossos esforços foram minados por forças internas com motivações alheias ao verdadeiro interesse dos enfermeiros e daquela que deve ser a missão do SE", pode ainda ler-se.

De acordo com o sindicado, "a mais recente onda de insinuações, assalto às instalações do SE e tentativa de instrumentalização mediática, demonstram um claro intuito de prejudicar esta Direção em vésperas de um processo eleitoral. Infelizmente, há quem entenda que o Sindicato deve servir os seus interesses pessoais e não os dos associados".

"Por respeito à classe, aos nossos associados e à verdade, a Direção em Exercício decidiu apresentar a nossa demissão com efeitos imediatos. Não compactuamos com jogos de bastidores, mentiras ou campanhas difamatórias. Nem trabalhamos em ambientes que colocam em causa o nosso bem-estar e a nossa dignidade pessoal e profissional, com meros intuitos eleitoralistas", remata.