Relativamente a outras candidaturas, João Bonifácio Serra garante que a candidatura de Leiria “é a que mais tem feito neste processo, que mais tem construído ideias, que tem sabido juntar as forças e os meios para ser capaz de discutir com o júri internacional a sua validação”.

No dia em que foi apresentada no Museu de Leiria a Rede Cultura 2027, que integra os municípios envolvidos na candidatura, João Bonifácio Serra afirmou estar “muito satisfeito” com a evolução do projeto.

“Esta candidatura está suficientemente bem colocada para se dizer que é uma candidatura viável. É muito ambiciosa, porque não se limita a dizer que quer ser candidata: está a construir-se todos os dias no terreno, peça a peça, lentamente, mas com grande segurança e grande consenso, que atravessa toda a sociedade e todos este vastíssimo território”, que, frisou, “vai de Castanheira de Pera a Alenquer e chega a Ourém, Alcanena e Torres Novas”.

A candidatura de Leiria terá também o mérito de, no conjunto dos municípios, surgir no curto prazo com “um suporte, uma retaguarda à mobilidade artística, à criação artística e à dignificação do trabalho dos criadores, o que é muito importante nesta circunstância do país e da Europa”.

Hoje também foi anunciado que Entroncamento, Golegã e Óbidos podem vir a juntar-se ao projeto, tal como o Instituto Politécnico de Tomar.

“Se houver mais municípios que manifestem vontade de aderir, isso é vantajoso e significa o reconhecimento deste trabalho”, notou João Bonifácio Serra.

Raul Castro, presidente da Câmara Municipal de Leiria, classificou como “momento histórico” a assinatura do manifesto de candidatura pelas partes envolvidas.

“Vai permitir criar uma rede cultural com os agentes culturais de cada um dos concelhos. Em conjunto, vão ganhar uma força inestimável e vão ter a capacidade de poderem apresentar-se em todo o território, para que as pessoas conheçam, fiquem sensibilizadas e comecem a apoiar mais do que tem acontecido até aqui os agentes culturais de cada um dos concelhos”.

Segundo o autarca, a candidatura a Capital Europeia da Cultura “é a grande oportunidade para uma resposta coerente para o desafio que é o desenvolvimento do território”.