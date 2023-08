A lei "proibirá o tratamento inadequado de objetos com significado religioso importante para uma comunidade religiosa", disse o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, em conferência de imprensa.

Será incluída no Código Penal.

O regulamento, especificou, proibirá queimar ou pisotear estes objetos em locais públicos e privados, se for comprovado que existe a intenção de espalhar as profanações para um público mais amplo.

Hummelgaard declarou ainda que queimar o Alcorão constitui um "ato fundamentalmente desdenhoso e antipático" que prejudica "a Dinamarca e os interesses dinamarqueses".

As recentes profanações do Alcorão na Suécia e na Dinamarca provocaram uma onda de protestos em países muçulmanos. No Iraque, centenas de manifestantes do influente líder religioso Moqtada Sadr reuniram-se em Bagdá no final de julho.

Dois anos de prisão

"Não podemos ficar de braços cruzados enquanto alguns indivíduos fazem tudo o que podem para provocar reações violentas", destacou o ministro da Justiça.

A nova disposição também se aplicará às profanações da Bíblia, da Torá ou, por exemplo, do crucifixo.

A legislação não afetará "a expressão verbal ou escrita" destes gestos, como caricaturas, disse o ministro, reafirmando que a Dinamarca continua a defender o seu compromisso com a liberdade de expressão, apesar das críticas de alguns partidos da oposição.

Há seis anos, a Dinamarca revogou o crime de blasfémia, uma disposição de 334 anos que punia aqueles que insultassem publicamente as religiões.

Com o novo regulamento, que deve ser votado pelo Parlamento – onde o governo tem maioria – o infrator pode ser condenado a pagar uma multa e a dois anos de prisão.

As profanações "geraram grande indignação em todo o mundo", disse o ministro das Relações Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, numa conferência de imprensa.

Na Suécia, onde também ocorreram queimas do Alcorão nos últimos meses, as autoridades procuram formas de impedir a organização de manifestações deste tipo, mas que, ao mesmo tempo, sejam compatíveis com a liberdade de expressão.

A Suécia aumentou o seu nível de alerta contra terrorismo de 3 para 4, numa escala de 5, após reações de indignação no exterior pelas profanações do Alcorão.

A Dinamarca está nesse nível "há vários anos", disseram os serviços de Inteligência do país à AFP.