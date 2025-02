No final de 2024, a Diocese de Angra concluiu a fase diocesana do seu primeiro processo com vista à beatificação de uma açoriana, Maria Vieira da Silva.

De acordo com uma nota divulgada pelo Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja da Diocese de Angra, o processo foi entregue esta manhã na Chancelaria do Dicastério das Causas dos Santos, no Vaticano, ao seu responsável, Federico Favero.

"Depois da nomeação do postulador e uma vez entregue o processo no Dicastério, toda a documentação será estudada e avaliada, será desenvolvida a Positio, documento fundamental para o reconhecimento das virtudes heróicas em ordem à beatificação. Como o fundamento para esta causa é o martírio, poderá ser dispensada a prova de existência de um milagre para a sua beatificação", explica.

Para o Promotor Judicial da causa do processo de Maria Vieira “já era tempo da nossa diocese apresentar uma causa junto do Vaticano".

"Estou certo de que existirão muitos santos nos Açores e, por isso, era bom que pudéssemos avançar com outras causas, como por exemplo a de Madre Teresa D'Anunciada”, disse o cónego Hélder Miranda Alexandre, ao sítio na internet Igreja Açores, manifestando-se bastante satisfeito por ter entregue todo o processo que constitui a primeira causa açoriana em Roma, "e quem sabe, abrir outras".

Maria Vieira da Silva, uma jovem terceirense de 13 anos, era natural da paróquia de São Sebastião.

Segundo informação disponibilizada pela Diocese de Angra, a história de Maria Vieira "era em tudo semelhante à de Maria Goretti, uma menina italiana de 12 anos que no final do século XIX perdeu a vida a defender a sua virgindade e que, sete anos após a morte de Maria Vieira, foi beatificada pelo papa Pio XII, que haveria de a canonizar Santa Maria Goretti em 1950".

“Tal como a nova santa italiana, também Maria Vieira perdeu a vida a defender-se de um agressor que lhe queria roubar a pureza, falecendo a 5 de junho de 1940”, refere o portal Igreja Açores.

Ainda segundo a Diocese, "o entusiasmo" por este processo percorreu três episcopados, mas só em fevereiro de 2018, D. João Lavrador [ex-bispo de Angra e atual titular da Diocese de Viana do Castelo] deu indicações para o processo andar, com a nomeação da Comissão Histórica e da Comissão Teológica, o que permitiu chegar agora a esta fase final.

Vários anos depois, a própria paróquia de São Sebastião solicitou à diocese que pudesse estudar o caso para iniciar um processo de beatificação. Nos anos 90 do século XX houve pelo menos duas tentativas por parte da paróquia junto do bispo Aurélio Granada Escudeiro, mas a abertura do inquérito não seguiu em frente.

Em 2007, foi entregue ao bispo António de Sousa Braga uma petição para a introdução da causa de beatificação/canonização de Maria Vieira, da autoria do pároco da altura, o padre Jacinto Bento, suportada em decisão unânime pelo Conselho Pastoral Paroquial, de 10 de dezembro de 2007.

Mas, novamente não houve qualquer decisão da autoridade eclesiástica. Só em 2018 é que, diante de novo pedido do pároco, se dá início ao processo que agora chega ao fim na sua fase diocesana, tendo ainda um longo caminho para percorrer até haver qualquer decisão.

A Diocese de Angra explica ainda a paróquia de São Sebastião chegou a ter um grupo de pessoas para angariar fundos para o início da causa, já que "a falta de recursos financeiros e humanos foi invocada para não se avançar na primeira década do século XXI".

O processo teve como promotor inicial o pároco de São Sebastião, Domingos Graça, e como postulador da causa Manuel Carlos Alves, atual reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.