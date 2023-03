"A Diocese de Leiria-Fátima faz saber que o Bispo diocesano, D. José Ornelas Carvalho, recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja (CIEAMI) uma lista de 5 (cinco) nomes, que foram devidamente confrontados com os dados existentes na Diocese, seguindo-se uma investigação adicional ", é referido em comunicado a que o SAPO24 teve acesso.

Dos nomes referido, três dizem respeito a padres "já falecidos" e os restantes dois são leigos, "um dos quais, por precaução, foi entretanto dispensado das funções que exercia" e "outro, cuja identificação ainda não está cabalmente determinada, podendo tratar-se de uma pessoa já falecida".

"A Diocese de Leiria-Fátima, a sua Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis e todos os organismos que a compõem, continuam empenhados, em comunhão com toda a Igreja, em acolher escutar e acompanhar as vítimas e em prevenir e tratar devidamente qualquer forma de abuso de menores e adultos vulneráveis, adotando uma atitude de 'tolerância zero' perante tais situações", é ainda referido.