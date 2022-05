“O secretário-geral da ONU foi recebido em Moscovo para discussões incómodas com as autoridades. Ele também visitou Kiev. Por mais chocante e vergonhoso que seja, Kiev foi bombardeada durante a sua visita e enquanto falava”, disse o embaixador da Albânia junto das Nações Unidas, Ferit Hoxha, perante o Conselho de Segurança.

“Raramente testemunhamos tanto descaso pela ONU e seu secretário-geral, tanto desprezo pela Organização e todo o pessoal da ONU. Não sei como os russos explicam isso”, acrescentou Hoxha.

Também o diplomata francês, Nicolas de Riviere, indicou que os ataques mostraram a “baixa estima que a Rússia” tem pela ONU.

A avaliação dos embaixadores foi partilhada numa reunião do Conselho de Segurança sobre a situação na Ucrânia, e contou com a presença do próprio António Guterres.

Na semana passada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas já tinha informado que discutiria os ataques de que Kiev, capital ucraniana, foi alvo durante a visita à cidade do secretário-geral da ONU.