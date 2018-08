Um pastel de grão, atum e espinafres, um 'burrito' de sardinha ou um empadão de cavala são algumas das receitas de conservas de um manual que a Direção-geral da Saúde (DGS) lança hoje para promover a alimentação saudável.

O manual Receitas com Lata, produzido no âmbito da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), tem várias receitas, da autoria do chef Fábio Bernardino, à base de conservas de pescado, para “transformar uma simples conserva numa refeição ou snack rápidos de fazer, com elevada qualidade nutricional e excelente sabor”.

“As conservas de pescado, pelo seu valor nutricional, em particular associado ao seu teor em proteína de elevada qualidade, ácidos gordos da série ómega 3 e diversas vitaminas e minerais e, pela sua facilidade de utilização e baixo custo, podem ser um alimento de grande interesse para promover o consumo de pescado na população portuguesa”, diz a DGS, em comunicado.

Além das receitas, o manual apresenta também os valores nutricionais das conservas de pescado disponíveis em Portugal, resultado de um “trabalho de pesquisa inédito”, para permitir que quem compre pescado de conserva saiba as características nutricionais do que vai consumir.

“Felizmente, já existem conservas de pescado à venda em Portugal à data desta recolha, que apresentavam valores de sal não muito elevados e, em muitos casos, gordura de grande valor nutricional”, refere a DGS.

O manual foi criado por uma equipa de nutricionistas do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, investigadores e pela direção do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e pode ser consultado a partir da página www.nutrimento.pt.