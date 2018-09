Em comunicado, a Federação Académica do Porto indica que foram avaliadas várias questões durante o Encontro Nacional de Direções Associativas, que decorreu em Cascais durante o fim de semana na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

O financiamento para o Ensino Superior foi um dos temas em debate no encontro, tendo sido destacado que de uma forma geral, é “deficitário, castrando à partida a ambição que se alcancem objetivos estruturais para o país”.

Para as direções associativas, “hoje o investimento no setor situa-se em 1,3% do PIB [Produto Interno Bruto], com um crescimento médio de 0,06, prevendo-se, assim, que não se atinja o objetivo de 3% em 2030”.

No encontro, as associações concluíram também que a contratação de docentes e investigadores ficou aquém, estando a menos de “50% do cumprimento estabelecido”, uma situação que necessita de “rápida resposta”.

O aumento dos custos de funcionamento das Instituições do Ensino Superior (IES) devido ao descongelamento de carreiras e aumentos de salários mínimos e programas como o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) estiveram também em debate durante o encontro.