“Continuamos com três problemas bicudos [desde o último ano] que é falta de gente, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, material obsoleto que tem de ser substituído e isto num hospital que está subfinanciado. Há máquinas estragadas e não foram substituídas”, disse Moreira da Silva que não precisou o número nem que tipo de equipamentos estão parados, mas enumerou serviços como urologia, cirurgia plástica e neurocirurgia.

O CHVNG/E é uma unidade hospitalar onde no ano passado 52 diretores clínicos ameaçaram demitir-se em várias ocasiões e que está desde abril a ser liderada provisoriamente por José Pedro Moreira da Silva, após a saída do anterior presidente do conselho de administração, António Dias Alves.

Hoje, em declarações aos jornalistas após uma visita e reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos (OE), Miguel Guimarães, o diretor clínico disse, quanto às obras do hospital que estão em curso que a empreitada no serviço de radiologia e de uma enfermaria com 25 camas para a urologia estará pronta no final de agosto, enquanto se estima que o serviço de urgência que deve estar pronto em fevereiro/março do ano que vem.

José Pedro Moreira da Silva disse que o plano geral de obras tem várias fases, lembrando que a terceira continua sem financiamento garantido.

“Estamos a terminar os projetos e vamos ouvir os diretores de serviço para ver o que precisam. Depois entregaremos ao Ministério da Saúde um projeto definitivo que deve estar à volta dos 45 milhões de euros. O ex-ministro Adalberto Campos Fernandes disse ‘façam o projeto e nós vamos ver se há dinheiro’. Não tenho a garantia de que vão ser financiados. Ninguém deu essa certeza”, descreveu o diretor clínico.