Já sobre o caso ‘Jogo Duplo’, o processo mais mediático em Portugal em torno da manipulação de resultados desportivos, que conta com 27 arguidos, e cuja leitura do acórdão se iniciou em fevereiro de 2018 e apenas deve ser concluída no próximo dia 28, caso não se verifique novo adiamento, Luís Neves defendeu que este processo não está a ser mais moroso do que outros.

“Todos gostaríamos que, quer o trabalho da PJ, quer o trabalho subsequente que é feito em termos de acusação e julgamento, pudesse ser mais célere. Nesse caso concreto, não tem, de facto, bastante mais tempo relativamente a outros tipos de crimes e julgamentos. É o próprio sistema a funcionar e as coisas, do ponto de vista da celeridade, estão hoje melhores do que há uns anos”, concluiu.