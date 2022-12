O requerimento foi feito pelo Partido Chega e aprovado hoje por unanimidade, avançou à Lusa o presidente da comissão, António Maló de Abreu, acrescentando que a audição “deverá realizar-se em janeiro”.

Fernando Araújo está em funções desde o início de novembro e os deputados querem ouvir o diretor executivo sobre as suas competências, assim como sobre “a coordenação da Direção Executiva com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Administração Regional de Saúde (ARS) e a tutela”, lê-se no requerimento do grupo parlamentar.

Os objetivos, visão estratégica e organograma da nova Direção Executiva, assim como a gestão orçamental e o plano de ação a curto, médio e longo prazo para os problemas do SNS são outros dos assuntos sobre os quais os deputados querem ouvir o novo responsável.

O Chega recorda que o Presidente da República “promulgou com reservas o diploma, nomeadamente pela aparente sobreposição de competências, como por exemplo as competências sobre os agrupamentos de centros de saúde, atualmente das ARS [administrações regionais de saúde], mas que irão passar, pelo menos parcialmente, para as CCDR” (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional).