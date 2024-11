O despacho indica que foi Susana Rosa que pediu a cessação da comissão de serviço que ocupava desde março de 2023 (quando foi nomeada pelo Governo PS) como diretora de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões do Instituto da Segurança Social.

A demissão foi aceite pelo secretário de Estado da Segurança Social, Jorge Manuel de Almeida Campino, e tem efeitos retroativos a 05 de novembro, refere o mesmo despacho.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, do Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro.

Em maio deste ano, a presidente do Instituto da Segurança Social, Ana Vasques, apresentou a demissão à ministra do Trabalho por entender que o atual Governo demonstrou “falta de confiança”, na sequência da questão da retenção do IRS nas pensões.