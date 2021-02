A diretora do serviço de Farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega (CHTS) foi demitida na sequência de uma falha na utilização do sistema de refrigeração que inutilizou 130 frascos de vacinas contra a covid-19, destinados à vacinação de 600 profissionais de saúde.

A diretora do serviço de Farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega (CHTS) foi substituída depois de, na semana passada, cerca de 600 vacinas contra a covid-19 terem ficado inutilizadas. Contactado pelo SAPO24, o Hospital de Penafiel afirmou que "não se pronuncia" sobre o assunto "por estar a decorrer um processo de inquérito". Segundo explicou anteriormente o CHTS, que ponderava avançar com um processo-crime, o lote ficou danificado devido à "utilização inadequada dos sistemas de refrigeração da farmácia do hospital". Na quarta-feira, num esclarecimento à agência Lusa, fonte da administração indicou ser de "lamentar profundamente [a inutilização das vacinas], uma vez que, quer no CHTS quer em toda a rede do SNS, são fornecidas instruções de trabalho específicas para o seu manuseamento". Segundo a fonte, o problema ocorreu com 113 frascos (cada um daria para cinco ou seis vacinas) que tinham chegado na segunda-feira ao hospital e seriam para ser administradas na terça-feira. O CHTS, que inclui os hospitais de Penafiel e Amarante, tinha indicado, num esclarecimento enviado à Lusa, que o conselho de administração "ordenou de imediato a abertura de um processo de inquérito, para apuramento detalhado do sucedido e das respetivas responsabilidades" e que "atendendo à sensibilidade que esta questão comporta e à sua relevância social, foram ainda determinadas medidas reforçadas de vigilância permanente no local, sempre que existam vacinas para ser administradas". A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.