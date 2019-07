O BCE é uma instituição que atualmente tem apenas duas mulheres entre os 25 membros do seu corpo máximo, o conselho de governadores.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) chegaram hoje a acordo sobre as nomeações para os cargos institucionais de topo, inclusive designando a alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia.

Desta forma, duas mulheres, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, ocuparão posições de grande importância dentro da União Europeia.

Anunciado pelo presidente do Conselho Europeu, o compromisso alcançado ao fim de uma ‘maratona’ negocial, que se prolongou em Bruxelas ao longo de três dias, desde as 18:00 de domingo (menos uma hora em Lisboa), contempla ainda a nomeação do primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu, e do ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, o socialista Josep Borrell, como Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança.