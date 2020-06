A 19 de maio, o grupo de telecomunicações norte-americano AT&T, detentor da DirectTV, anunciou o fim das atividades da estação na Venezuela, justificando que as sanções impostas pelos Estados Unidos proíbem as transmissões do canal de informação privado Globovisión e do canal da companhia petrolífera estatal venezuelana PDVSA TV.

Ora, a transmissão desses dois canais foi a condição imposta pelo regime do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para conceder uma licença de televisão paga na Venezuela.

Nicolás Maduro e vários membros da sua equipa e da petrolífera estatal PDVSA são alvo de sanções dos Estados Unidos.

A 23 de maio, a justiça venezuelana ordenou a apreensão dos bens e equipamentos da DirectTV local.