“Nenhum serviço ou unidade do Hospital Pulido Valente foi informado da ausência de anestesistas durante o fim de semana. Não foi discutido nem avaliado o impacto desta decisão e não foi emitido nenhum comunicado oficial a esclarecer desta mudança e como proceder em caso de necessidade, nomeadamente na substituição dos anestesistas no contexto da equipa de reanimação interna e articulação com os outros membros da equipa”, escrevem os coordenadores do Hospital Pulido Valente.

A carta é assinada por 10 coordenadores de unidades do Pulido e ainda por dois diretores de serviço, o de Cirurgia Torácica e de Medicina III.

No sábado, médicos do Hospital Pulido Valente foram surpreendidos com a falta de anestesistas na escala do fim de semana, mostrando preocupação com o impacto da decisão nos doentes internados.

O coordenador da unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos do Departamento do Tórax escreveu à diretora do Departamento a manifestar preocupação com o impacto na qualidade assistencial e na segurança dos doentes internados.

No e-mail, a que Lusa teve acesso, o médico Filipe Froes expressava ainda indignação pela ausência de anestesistas em presença física sem que tenha havido debate e avaliação do impacto da medida e recorda que o hospital é o maior centro do país de cirurgia torácica, de oncologia pneumológica e de insuficiência respiratória.

O médico recordava que a equipa de anestesia é responsável pela equipa de reanimação no Hospital e assume "funções críticas no âmbito da cirurgia de urgência/emergência", considerando que há funções que não são possíveis de assegurar em regime de prevenção e sem a presença física dos profissionais, sobretudo porque "não foi assegurada uma alternativa que não comprometesse a vida dos doentes".

Filipe Froes indicava também que o Pulido Valente é um Hospital Central e universitário – integrado no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), considerando que é mais “uma perda significativa para CHULN e para o SNS".

Em reposta, no domingo, a administração do CHULN disse entender as preocupações do médico e explicou depois, em comunicado, que estão no Pulido Valente, em permanência, quatro a cinco médicos para assegurar a assistência aos doentes internados nos serviços de Pneumologia, Medicina Interna, Cirurgia Torácica e Unidade de Cuidados Intensivos Médico-Cirúrgicos.

“Estes clínicos, que incluem médicos das especialidades de Pneumologia e Medicina Interna, bem como um especialista na Unidade de Cuidados Intensivos, têm diferenciação e experiência para proporcionar a resposta atempada às situações de urgência/emergência dos doentes internados e, se necessário, serão coadjuvados por anestesiologista chamado para o efeito”, a menos de 30 minutos de distância, alega o Centro Hospitalar.