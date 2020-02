Com um arranque morno, foi a tarde de sábado que trouxe ao palco do Congresso de Viana do Castelo as divisões que marcaram os últimos dois anos do partido, com o mote a ser dado pelo antigo líder parlamentar Hugo Soares, ao avisar que o PSD não pode ser “socialista de segunda” e recebeu assobios e aplausos.

O clima tenso na sala repetiu-se com o discurso do candidato derrotado Luís Montenegro, que apesar de ter prometido contribuir para a “paz e unidade” no PSD, citou uma frase do fundador Sá Carneiro para avisar que não se calará.

Montenegro pediu também que não haja equívocos na atual legislatura e que “se o apoio da geringonça ruir”, o PSD não será “a tábua de salvação” de António Costa.

Num outro tom, Miguel Pinto Luz, que ficou pelo caminho na primeira volta das diretas, insurgiu-se contra “o cinismo" de "senadores" que esperam na reserva um mau resultado do partido nas autárquicas, e disse que as eleições internas “já lá vão”.

Da parte da direção, a estratégia foi colocar destacados apoiantes de Rui Rio a responder imediatamente a estas intervenções, como o vice-presidente Salvador Malheiro - que questionou quantos votos o PSD perdeu com a “guerrilha interna” - ou o secretário-geral, José Silvano.

Foram vários os congressistas a vaticinarem que Rui Rio vai ser primeiro-ministro mais cedo do que se julga, entre eles o eurodeputado Paulo Rangel, que avisou António Costa que, na próxima dramatização política, terá mesmo que se demitir.

A eutanásia passou por alguns discursos e uma moção temática, mas foi Rangel que o colocou de forma mais acutilante, ao defender que o tema deve passar por um referendo, em vez de ser decidido “nas costas dos portugueses”.