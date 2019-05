Trata-se das empresas Carlos Romeiro, Lda., com sede em Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa, e Candeias & Filho, Lda., com sede em Boavista dos Pinheiros, concelho de Odemira, distrito de Beja, que avançaram com processos em tribunal.

Os gerentes das duas empresas, Carlos Romeiro e Carlos Candeias, explicaram hoje à agência Lusa que avançaram com processos em tribunal após a SCC ter cessado unilateralmente os contratos que tinha com as empresas para distribuição de bebidas e para exigirem indemnizações pelos prejuízos causados, devido às consequentes perdas de atividade, clientes, faturação e imagem.

O pedido de uma indemnização de 1,3 milhões de euros da Carlos Romeiro, Lda. já está a ser julgado, enquanto o julgamento do pedido de 2,8 milhões de euros da Candeias & Filho, Lda. tem início marcado para 28 de junho no Tribunal de Beja.

Contactado pela Lusa, o diretor de comunicação e relações institucionais da SCC, Nuno Pinto Magalhães, escusou-se a falar sobre os casos, argumentado que "é política" da empresa "não comentar processos administrativos ou judiciais, designadamente quando envolvem relações comerciais".

As duas empresas foram distribuidores independentes oficiais exclusivos de bebidas da SCC durante 18 anos, a Carlos Romeiro, Lda. entre 1999 e abril de 2017, nos concelhos de Serpa, Moura, Barrancos e Mértola, e a Candeias & Filho, Lda. entre 1999 e março de 2017, nos concelhos de Odemira, Ourique e Almodôvar, no distrito de Beja.