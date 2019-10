"Mais do que o futuro imediato e da questão da liderança, os militantes falaram no futuro do partido, desafiando a Comissão Política Distrital a iniciar o trabalho autárquico, nomeadamente com a escolha de equipas para as juntas de freguesias e câmaras municipais", afirmou Alberto Machado no final da reunião da Assembleia Distrital, em Gondomar, que terminou na madrugada de hoje.

Em declarações à Lusa, o líder da maior distrital social-democrata explicou que este foi o grande enfoque da reunião, onde poucos militantes escolheram falar sobre a liderança do partido.

"Das 30 intervenções que tivemos, apenas seis ou sete falaram no assunto liderança e desses a maioria manifestou apoio a Rui Rio", disse, sublinhando que a principal preocupação dos militantes do distrito do Porto é inverter a tendência de perda de mandatos dos três últimos atos eleitorais.

"O PSD sempre foi um partido de implantação territorial, das autarquias, e, portanto, o grande desafio que os militantes pediram hoje à Comissão Política Distrital, e que naturalmente a Comissão vai assumir como bandeira para os próximos meses, é o início do trabalho autárquico", reiterou.

Segundo Alberto Machado, a única voz crítica foi a da presidente dos Trabalhadores Sociais Democratas (TSD), Carla Barros. O dirigente não quis confirmar se aquela estrutura tinha retirado ou a não a solidariedade institucional à Distrital pela forma como foi levado a cabo o processo de elaboração das listas de deputados.