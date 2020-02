O distrito de Faro está hoje sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com dois metros na costa sul, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O distrito de Faro vai estar sob aviso amarelo durante o de hoje até às 21:00.

Depois de ter estado sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação e vento forte até sábado, a costa sul da Madeira está agora, igualmente, sob aviso amarelo mas pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo na costa sul da Madeira vai vigorar entre as 2:40 de hoje e as 21:00 de segunda-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, temperaturas máximas acima do habitual para a época, mas um acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas no continente vão oscilar entre os 20 graus Celsius em Sagres e Aveiro, e os 24 em Setúbal, Évora, Coimbra enquanto as cidades de Braga, Santarém e Leiria vão chegar aos 25.