Os distritos de Braga, Santarém, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre já estão desde hoje sob aviso vermelho, emitido pelo IPMA devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.

O distrito de Viana do Castelo, que durante o dia de hoje esteve sob aviso vermelho, vai passar às 23:00 para laranja, que é emitido quando persistem valores muito elevados da temperatura máxima.

Os distritos de Évora, Lisboa, Setúbal e Beja, que hoje estiveram sob aviso laranja, vão passar na quarta-feira de manhã a vermelho, passando depois durante a noite novamente para laranja.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a “uma situação meteorológica de risco extremo”.

O IPMA indica ainda que o distrito de Faro é o único com aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Devido às previsões meteorológicas que apontam para o risco elevado de incêndio rural, Portugal continental está desde segunda-feira em situação de contingência.

O IPMA aponta, até às 23:59 de sexta-feira, para a "persistência de tempo muito quente e muito seco em Portugal continental".

Salientando que desde 06 de julho que se registam em Portugal continental valores muito altos de temperatura máxima e mínima do ar, o instituto indica que hoje foram observadas temperaturas superiores a 40°C em grande parte do território, em especial nas regiões norte e centro, situação que se irá repetir no dia na quarta-feira, mantendo-se ainda nas regiões do interior nos dias 14 e 15.

"Deste modo, prevê-se que os valores mais elevados de temperatura do ar possam ocorrer nos dias 13 ou 14 em alguns locais, em especial no Alentejo e Vale do Tejo, onde se poderão registar valores da ordem de 46°C, e no nordeste transmontano, com valores entre 40 e 44°C. Mantém-se a persistência da ocorrência de noites tropicais (temperatura mínima acima de 20°C) na generalidade do território, pelo menos até à noite dos dias 14 para 15", refere aquele organismo.

Segundo as previsões do IPMA, a intensidade do vento será fraca a moderada e predominando do quadrante leste, sendo por vezes forte nas terras altas, rodando temporariamente para noroeste no litoral oeste durante a tarde.

Devido a estas condições meteorológicas e à previsão de valores baixos de humidade relativa do ar, temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior, o Perigo de Incêndio Rural apresentará as classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior norte e centro e no interior do Algarve até ao final desta semana, acrescenta o IPMA, explicando que "esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seco, originária no norte de África, que irá persistir até dia 15, com valores de temperatura acima ou muito acima da média".

A situação de contingência, que corresponde ao segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, é declarado quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

A declaração da situação de contingência deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso seja necessário.