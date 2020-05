Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança que “neste período muito quente”, com valores da temperatura do ar acima do normal para a época, diversas estações da rede de observação de superfície “têm estado em onda de calor, de norte a sul do território do continente”.

“Em 28 de maio encontravam-se 36 estações meteorológicas em onda de calor com o número de dias a variar entre 6 e 12, abrangendo as regiões do interior Norte e Centro, Lisboa e Vale do Tejo e grande parte da região Sul”, referiu o organismo.

O IPMA salienta ainda que nos dias 3, 18 e de 23 a 28 de maio, valores de temperatura máxima do ar superiores a 25 graus centigrados observaram-se em mais de 80% das estações meteorológicas.

Entre os dias 26 a 28, mais de 60% das estações meteorológicas registaram valores de temperatura máxima do ar superiores a 30°C, os denominados dias quentes, enquanto entre os dias 23 e 28 foram ainda registados em algumas estações valores de temperatura máxima do ar superiores a 35°C, ou seja, dias muito quentes.