Segundo o BdP, o endividamento do setor público (administrações públicas e empresas públicas) subiu 2.300 milhões de euros, para 357.300 milhões de euros, enquanto o endividamento do setor privado (empresas privadas e particulares) aumentou 1.400 milhões de euros, para 436.300 milhões.

No setor público, a subida “deveu-se ao incremento de 1.300 milhões de euros no endividamento perante o exterior e ao acréscimo de 900 milhões de euros no endividamento face às administrações públicas”.

Já no setor privado, o endividamento das empresas privadas cresceu 1.000 milhões de euros, “sobretudo junto do setor financeiro e do exterior”, enquanto o endividamento dos particulares subiu 400 milhões de euros, “exclusivamente junto do setor financeiro”.

Em termos homólogos, face a maio de 2021, o endividamento das empresas privadas cresceu 4,2%, à semelhança do que aconteceu em abril.

Quanto ao endividamento total dos particulares, aumentou 4,3% relativamente ao período homólogo, valor similar ao verificado em abril.

O BdP atualiza em 22 de agosto as estatísticas relativas ao endividamento do setor financeiro.