Axel Rudakubana é o nome do rapaz de 17 anos acusado de ter assassinado três meninas numa aula de dança com o tema Taylor Swift, em Southport, refere o The Guardian.

O juiz Andrew Menary KC levantou a ordem de anonimato no tribunal da coroa de Liverpool, considerando que a agitação em algumas partes do país após o ataque era uma das razões pelas quais era do interesse público que o seu nome fosse divulgado.

Assim, manter o anonimato do arguido trazia o risco de "permitir que outros que estão a fazer maldades continuem a espalhar desinformação no vazio".

O juiz informou ainda que o arguido vai fazer 18 anos na próxima quarta-feira, o que poderá constituir um "pretexto adicional para uma nova ronda de desordem pública".

Segundo o jornal britânico, Rudakubana cobriu o rosto durante a audiência com a camisola e recusou-se a falar, mesmo para confirmar o seu nome.

De recordar que cerca de duas dúzias de crianças estavam a participar num workshop de férias de verão com o tema Taylor Swift, na segunda-feira, quando um atacante armado com uma faca entrou de rompante.

Alice Dasilva Aguiar, nove anos, Elsie Dot Stancombe, sete anos, e Bebe King, seis anos, morreram devido aos ferimentos. Dez outras pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças e dois adultos que estão em estado crítico.

Quase 40 polícias ficaram feridos na terça-feira à noite devido a distúrbios violentos em Southport, no final de uma vigília pela morte das crianças.

A polícia de Merseyside, no noroeste da Inglaterra, admitiu que os envolvidos nos desacatos podem ser apoiantes da Liga de Defesa Inglesa de extrema direita.

Foram incendiados carros, atirados tijolos a uma mesquita local, danificada uma loja e ateado fogo a caixotes de lixo.