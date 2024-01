O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, iniciou hoje a defesa do título do Open da Austrália com uma vitória sobre o croata Dino Prizmic e apurou-se para a segunda ronda do primeiro 'major' da temporada.

No entanto, Djokovic, recordista de triunfos na Austrália (10), teve árdua tarefa para ultrapassar o jovem ‘qualifier’, de 18 anos, precisando de quatro horas para se impor em quatro sets ao 178.º do ranking ATP, pelos parciais de 6-2, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-4. ‘Nole’ procura em Melbourne o seu 25.º título do Grand Slam, depois de no ano passado ter vencido três dos quatro ‘majors’, na Austrália, em Roland Garros e nos Estados Unidos, além de ter atingido a final de Wimbledon, em que perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz. Na segunda ronda, o tenista sérvio terá pela frente um adversário da ‘casa’, a sair do confronto entre os australianos Alexei Popyrin (43.º ATP) e Marc Polmans (156.º). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram